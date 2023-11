5 priorités de travail votées lors de la plénière du 18 novembre 2023

Samedi 18 novembre 2023, s’est tenue la 2ÈME plénière de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités, à l’IUT de Terre-Sainte à Saint-Pierre. Les membres réunis ont voté 5 thématiques prioritaires sur lesquelles l’Assemblée Citoyenne des Mobilités formulera des propositions d’actions qui seront remises à la Région Réunion et ses partenaires à la fin de l’année.

1 mois après son installation, l’Assemblée Citoyenne des Mobilités appelée à choisir 5 priorités de travail

Lancée depuis 14 octobre 2023, la vie de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités a été rythmée par de nombreux rendez-vous. 2 sessions de formation organisées les 2 et 3 novembre ont permis à l’ensemble des 100 membres de l’Assemblée d’être informés et sensibilisés aux enjeux des mobilités à La Réunion. Transition énergétique, aménagement du territoire, financement et gouvernance des projets,… ces échanges avec des experts ont permis de donner un socle de connaissances techniques nécessaire à la poursuite des travaux de l’Assemblée.

Entre le 4 et le 15 novembre, 5 commissions de travail se sont ensuite réunies dans les 4 coins de l’île pour identifier, sur la base du bilan de la phase 1 des États Généraux des Mobilités, les grandes priorités d’actions et éclairer les décisions de l’Assemblée.

Après 3h de débats, les 5 thématiques prioritaires retenues par l’Assemblée Citoyennes des Mobilités réunie en plénière le 18 novembre 2023 sont :

o Déplacements doux

o Transports structurants

o Transports collectifs

o Gouvernance et participation citoyenne

o Conditions de circulation et déplacements du quotidien

Un rythme de travail soutenu pour des débats qualitatifs sur l’avenir des mobilités à La Réunion

Ces 5 thématiques prioritaires vont guider la suite des travaux de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités et fixent le cadre du rapport final qui sera remis à la Région Réunion et ses partenaires.

Les membres vont rapidement poursuivre le travail dans le cadre de 5 nouvelles commissions organisées du 20 au 25 novembre. Cette nouvelle étape en sous-groupes doit permettre d’élaborer une liste de propositions d’actions pour chaque priorité.

La prochaine plénière du 2 décembre 2023 permettra de présenter et de débattre de chaque proposition pour ensuite procéder aux votes des actions retenues par l’Assemblée Citoyenne des Mobilités.

Organisée dans le cadre des États Généraux des Mobilités, l’Assemblée Citoyenne des Mobilité est une instance inédite qui vise à construire collectivement les solutions pour l’avenir de la mobilité à La Réunion. Les 100 membres, représentant la diversité du territoire, sont réunis depuis le 14 octobre et jusqu’à la fin de l’année en sous-groupes et en plénières pour travailler sur des propositions communes.

L’objectif : définir les priorités de l’action publique en matière de mobilité à La Réunion. Le rapport final de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités sera remis le 9 décembre 2023 à la Région et ses partenaires afin d’élaborer une feuille de route sur les mobilités à court, moyen et long terme, à la lumière des conclusions des travaux de l’Assemblée.