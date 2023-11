Assemblée citoyenne des mobilités : 5 priorités de travail votées lors de la plénière du 18 novembre 2023

Lancée depuis 14 octobre 2023, la vie de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités a été rythmée par de nombreux rendez-vous. 2 sessions de formation organisées les 2 et 3 novembre ont permis à l’ensemble des 100 membres de l’Assemblée d’être informés et sensibilisés aux enjeux des mobilités à La Réunion. Transition énergétique, aménagement du territoire, financement et gouvernance des projets,… ces échanges avec des experts ont permis de donner un socle de connaissances techniques nécessaire à la poursuite des travaux de l’Assemblée.

Entre le 4 et le 15 novembre, 5 commissions de travail se sont ensuite réunies dans les 4 coins de l’île pour identifier, sur la base du bilan de la phase 1 des États Généraux des Mobilités, les grandes priorités d’actions et éclairer les décisions de l’Assemblée.

Après 3h de débats, les 5 thématiques prioritaires retenues par l’Assemblée Citoyennes des Mobilités réunie en plénière le 18 novembre 2023 sont :

o Déplacements doux

o Transports structurants

o Transports collectifs

o Gouvernance et participation citoyenne

o Conditions de circulation et déplacements du quotidien