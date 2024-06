Artisans locaux : Rejoignez-nous à « Zartizan Péi » le 15 août 2024 !

Le marché artisanal « Zartizan Péi » revient le 15 août au port de plaisance de Saint-Gilles ! Vous êtes artisan et souhaitez exposer vos créations ? Inscrivez-vous dès maintenant !

« Zartizan Péi », c’est plus qu’un simple marché : c’est une occasion unique de rencontrer les créateurs derrière les œuvres. Chaque édition attire de nombreux visiteurs et touristes en quête de pièces uniques et originales.

Pourquoi exposer à « Zartizan Péi » ?

Visibilité accrue : Profitez de la présence d’un public diversifié pour mettre en lumière vos créations. Réseautage : Rencontrez d’autres artisans, partagez vos expériences et apprenez ensemble. Valorisation de votre talent : Votre travail sera mis en avant durant l’événement et dans la communication autour de celui-ci. Ventes directes : Vendez vos œuvres directement aux visiteurs et créez des liens durables avec vos clients.

Comment vous inscrire ?

Les places sont limitées, alors ne tardez pas :

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne. Attendez la confirmation de votre participation.

Ne manquez pas cette chance de faire briller votre talent au Port de Plaisance de Saint-Gilles le 15 août 2024. Nous avons hâte de vous y retrouver !