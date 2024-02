Après une forte mobilisation citoyenne, place au bilan des États Généraux des Mobilités

La Région Réunion, les intercommunalités de La Réunion , le Département, les partenaires institutionnels, le Conseil Nationale du Débat Public (CNDP) se sont réunis ce mardi 13 février 2024 pour rendre public le bilan des États Généraux des Mobilités.

11 000 personnes se sont exprimées sur la question » Koman nou sa deplas a nou domin su La Rényon » .

Au-delà de cette mobilisation inédite et forte, une assemblée citoyenne des Mobilités s’est constituée et a permis de déterminer 5 axes majeurs à entreprendre pour une meilleure mobilité demain :

De ces constats découlent une volonté à vouloir constituer une feuille de route collective et concrète pour l’année 2024 . Le Territoire de l’Ouest a pour objectif de vouloir réduire l’usage de la voiture individuelle et de fluidifier les déplacements en développant les transports en commun et la qualité des services (avec plus de fréquences et d’amplitude horaires). Présent, Irchad Omarjee, Vice -président du Territoire de l’Ouest et Président de la SEMTO , a tenu à rappeler tout l’enjeu « à mutualiser nos efforts à travailler ensemble, dans la même direction, avec la participation citoyenne, collectivités, transporteurs, entreprises, partenaires… pour que nos projets voient le jour, et qu’ils remportent l’adhésion et l’acceptabilité de la population ».