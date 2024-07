Appel à projets – Guétali 2024

Le « Guétali » fait partie des grands projets culturels de la Région Réunion

A travers le Guétali, la Région souhaite :

Développer l’économie du spectacle vivant et en particulier l’emploi culturel d’autre part démocratiser l’accès à l’offre culturelle, en proposant des spectacles de qualité aux populations. Le Guétali est un label de spectacle vivant qui reflète un savoir-faire, une direction artistique, une identité.

Ce label a pour objectifs de :

valoriser la création et la production artistiques locales,

développer une diffusion de qualité et de proximité,

développer une économie du spectacle.

Les spectacles bénéficiant du label Guétali, seront proposés à titre gratuit au public.

Public concerné par l’appel à projet :

Les critères et conditions sont à consulter dans le cahier des charges 2024. Chaque candidat ne devra formuler qu’une proposition :

soit, de diffusion de spectacles vivants en lien avec les thématiques suivantes :

la musique

la danse

le théâtre

les arts du cirque

les arts de la parole

l’humour

le spectacle pluridisciplinaire

soit, d’expositions artistiques dans la thématique des arts visuels (expositions photographiques ou expositions d’œuvres commentées avec performance). L’enveloppe maximale accordée sera plafonnée à 20 000 euros TTC par projet (inclus l’organisation et la coordination, les rémunérations des artistes et intermittents, les frais administratifs, les frais de communication et les projets d’action et de médiation culturelle).

Dépôt des dossiers

Le dossier de candidature fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion à l’adresse suivante : Marchés Publics

Modalités de réponse :

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme :

Recherche d’une procédure restreinte Entité publique * : Conseil Regional de la Reunion Service : CRRE- Conseil Régional de La Réunion Référence * : 2024-DCS-0934Champ obligatoire Code d’accès * : 20240934

Date limite de dépôt des dossiers : 30 août 2024 à 12h00 (heure locale)