Appel à manifestation d’intérêt 2025-2026 Économie Sociale et Solidaire

Afin de repérer les initiatives des porteurs de projets d’économie sociale et solidaire, le Territoire de l’Ouest lance un deuxième Appel à Manifestation d’Intérêt pluriannuel.

Le Territoire de l’Ouest contribue au développement économique de l’agglomération, dont celui de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), à travers ses actions, portées dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), comme le soutien au développement d’Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), l’accompagnement des porteurs de projets économiques, l’appui aux activités culturelles et touristiques, l’aménagement du territoire, la gestion des déchets…

Les projets devront se dérouler sur les communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Au titre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt 2024, 3 lauréats bénéficieront d’une aide financière à hauteur de 50 000 € par an et par projet.

Infos pratiques