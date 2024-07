AMI – Diversifier l’offre des services proposée aux usagers du réseaux interurbain à partir de la plateforme multimodale de Duparc en complémentarité du réseau urbain

La Région Réunion est propriétaire du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Duparc réalisé en 2018 dans la zone d’activités aéroportuaire Pierre Lagourgue et relevant du domaine public régional.

Ce pôle d’échanges, réalisé par la Région Réunion, est implanté sur les parcelles cadastrées AZ 476, AZ 463 et AZ 465 situées à Ste Marie. Il abrite les fonctions de parking relais et a vocation à favoriser l’intermodalité. Le pôle est desservi par les lignes E1, E2, E3, T et ZO du réseau CAR JAUNE et par les lignes 30, 31, 33 et 47 du réseau CITALIS.

Ce pôle d’échanges comprend notamment 8 quais dont 4 sont affectés au réseau Car Jaune et 4 au réseau Citalis, un parking relais aménagé de 100 places dont 10 sont réservées au covoiturage, ainsi que 3 locaux commerciaux non exploités. La gestion du site est organisée par un délégataire, dans le cadre d’une délégation de service public, qui est en cours de renouvellement. Des porteurs de projets ont manifesté, de manière spontanée, leurs intérêts pour occuper le PEM de Duparc. En application de l’article L.2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la collectivité régionale doit mettre en œuvre les mesures de publicité suffisantes pour s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. C’est dans ce contexte que la Région, dans une volonté de dynamiser la zone, propose le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt portant sur la mise à disposition des 3 locaux non exploités depuis leur création et aujourd’hui vacants et de 50 places de parkings du PEM de Duparc.

Visite du site :

Une visite du site sera organisée le jeudi 1er août 2024 à 10h00, les candidats intéressés devront s’inscrire auprès de la Direction des Bâtiments et du Patrimoine – Service Patrimoine et Immobilier au 02 62 31 89 25 Dépôt du dossier :

Le dossier de candidature doit être déposé au format papier par lettre recommandée avec accusé réception ou remis contre récépissé au Bureau du Courrier de :

RÉGION RÉUNION – DGA PAT/ DBP/ SPI Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, Moufia – BP 67190 – 97801 SAINT DENIS CEDEX 9 Au plus tard le vendredi 16 août 2024 à 12h00

Les documents