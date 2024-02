AME : Échange d’expérience entre les élèves de Saint-Leu et de Madagascar

Du 5 au 10 février, l’école du centre-ville de Saint-Leu et plus précisément, les élèves de l’AME de la classe de Madame Léandre ont accueilli 10 élèves de l’école Les Salines à Tuléar, Madagascar, dans le cadre d’un passionnant échange d’expériences sur les AME.

Organisé dans le cadre du projet AQUAMARINE, soutenu par le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), ce programme de trois ans (2022-2025) vise à explorer comment les Aires Marines Éducatives (AME) dans l’océan Indien contribuent au développement des compétences d’éco-citoyens chez les élèves des écoles primaires.

Sous la coordination de Georgeta STOICA, Maître de Conférence en Anthropologie, et avec le soutien financier de la Fondation de France (Programme Littoral), le projet a réuni 10 élèves malgaches de l’école Les Salines, portée par l’ONG Bel avenir et accompagnés de 13 scientifiques de la Réunion, de Mayotte et de Madagascar. Chaque journée a offert aux participants des opportunités uniques de découverte, renforçant leur engagement envers la protection des océans et la sensibilisation à l’impact de nos actions sur l’environnement.

Ateliers Enrichissants et Rencontres Instructives

Les activités étaient variées, comprenant des ateliers sur la plage du centre tels que le profil de plage et la granulométrie, le ramassage de déchets, et la plantation d’arbustes.

Les élèves ont également eu la chance de rencontrer des chercheurs de la Réunion et de Mayotte, discutant de leur métier et du rôle du chercheur dans un projet de recherche. Une visioconférence avec les scientifiques du Musée Océanographique de Monaco a permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur les coraux, suscitant de nombreux échanges, témoignant leur curiosité.

Le programme ne s’est pas limité à des activités éducatives, offrant également aux élèves la découverte de quelques-uns des plus beaux sites touristiques de notre commune, tels que le musée Kélonia, le musée du Sel, le Four à chaux, et le Jardin Botanique des Mascarins.

Enfin, Le vendredi après-midi, la visite de la Médiathèque Baguett’ a été marquée par une discussion avec le maire de Saint-Leu, Bruno Domen. Pendant cet échange, nos élèves ainsi que les organisateurs ont partagé leurs impressions sur cette expérience enrichissante, exprimé leurs remerciements à la Ville de Saint-Leu pour son implication dans les projets des AME et enfin, leurs idées et souhaits pour la continuité du projet.

La visite en bateau pour observer les dauphins et les tortues, ainsi que la découverte de l’aquarium de Saint-Gilles, ont clôturé leur séjour de manière mémorable.

Un Projet d’Initiative Collaborative avec RECOS

Ce projet d’échange d’expériences s’inscrit dans l’initiative plus vaste de RECOS, mis en œuvre par la Commission de l’océan Indien et financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le FFEM. Le programme RECOS a permis à ces 10 élèves Malgaches d’expérimenter les initiatives de l’AME. Ils pourront s’en inspirer à leur retour et devenir, à leur tour des ambassadeurs des AME, puisqu’ils envisagent de créer une structure similaire à Ankalika-Toliara.

L’Engagement de Madame Léandre et les Initiatives de l’AME de Saint-Leu

Soulignons également l’engagement crucial de Madame Léandre, responsable de l’aire marine éducative de Saint-Leu, qui, avec les élèves de l’AME de Saint-Leu mènent des initiatives depuis 2016 : actions de re-végétalisation et pépinière scolaire, plantation d’espèces endémiques sur la plage ou encore concrétisation d’une zone non-fumeurs en 2018, avec le soutien de la Mairie de Saint-Leu qui a fait de l’éducation et de la qualité de vie des élèves une priorité de sa mandature.

Ce travail a été mené en collaboration avec un ensemble de partenaires : l’Office de tourisme intercommunal, le centre de culture scientifique Sciences Réunion, le Cluster maritime de La Réunion et la Réserve naturelle marine de La Réunion.

Ce partenariat inter-écoles aura créé des ambassadeurs des AME, les élèves malgaches devant partager leurs expériences à leur retour. Cet échange enrichissant sur le plan écologique et éducatif l’aura également été sur le plan humain, en renforçant les liens entre les élèves de Saint-Leu et de Tuléar.

Toutes les photos sont à voir sur le site de la Ville de Saint-Leu