Ambiance disco pour la nocturne du 19 mars à la piscine Lisette Talate

Près de 400 personnes ont participé à cette soirée mémorable. Le club de plongée “Le Dodo Palmé”, également présent, a généreusement organisé une cinquantaine de baptêmes de plongée. Deux cours d’aquagym gratuits ont également été proposés, ainsi qu’un toboggan gonflable pour le plaisir de tous.

Les élèves du collège Albert LOUGNON du Guillaume étaient également présents, assurant la vente de gâteaux et de boissons. Les fonds récoltés contribueront à financer leur futur déplacement en métropole pour une compétition de sport adapté. Rendez-vous à la dernière nocturne de la saison, le 26 mars prochain à Plateau Caillou, à la piscine municipale Josselyn FLAHAUT où seront proposés des spectacles de natation artistique et des initiations par les clubs Vue Belle Natation, les Sirènes de l’Ouest et les Aquanautes, une structure gonflable et un cours d’aquafitness avec Les Sirènes de l’Ouest.