Alon Zanfan : du 28 février au 06 Mars

Quoi de prévu pendant les vacances de mars ?

Le Séchoir, avec le soutien de ses partenaires, organise du 28 février au 6 mars, l’événement « Alon Zanfan » !

Venez en famille profiter d’un moment agréable et inspirant ! Théâtre, films d’animation, musique et danse : les spectacles proposés sont accessibles aux petits et grands enfants.

La grande majorité des représentations se déroule à Piton, au Séchoir, excepté le spectacle “Petits frissons” dédié à un public dès la naissance, prévu à la bibliothèque de Piton.

A noter que tous les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 2 ans.

Informations et réservations au 0262 34 31 38.

Plus d’infos sur www.lesechoir.com

Découvrez sans plus tarder le programme pour chaque jour !