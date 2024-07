AAP FEAMPA -OS 1.1 Soutien à l’innovation, « Renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental »

Dans le cadre de la gestion des mesures régionales, la stratégie d’intervention de la Région Réunion est axée sur :

la priorité 1 « Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques aquatiques »

la priorité 2 « Encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union ».

Le présent appel à projets porte sur l’innovation au sein de l’Objectif Spécifique 1.1 du FEAMPA : « Renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental »

Bénéficiaires éligibles

Les porteurs de projet qui peuvent répondre à l’AAP sont ceux qui sont identifiés comme bénéficiaires éligibles pour le volet « Actions collectives et soutien à l’innovation » du DOMO de l’OS 1.1, à savoir :

Les instituts, centres techniques, organismes de recherche, entreprises ou associations assurant des missions de recherche ou d’innovation, pôles de compétitivité

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations de producteurs, associations et syndicats de professionnels de la pêche , les associations regroupant les professionnels de la mer

Les organismes de droit public et qualifiés de droit public,

Les entreprises de pêche et groupements d’entreprises de pêche Au regard de la ligne de partage définie par le guichet de l’innovation nationale, le projet ne peut pas être porté par un chef de file de niveau national, y compris les établissements territorialisés de ces structures nationales. Pourront également être éligibles au soutien à l’innovation en tant que partenaire :

Les entreprises dont l’activité est liée à la pêche ;

Les entreprises/organismes non liées directement à la filière si leur participation est pertinente pour le projet ;

les établissements territorialisés des structures nationales au vu de la ligne de partage définie par le guichet de l’innovation nationale. Tous les opérateurs devront être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Les entreprises de pêche et les premiers acheteurs de produits de la mer devront également être à jour de leurs obligations déclaratives

MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier doit être déposé sur le portail à l’adresse suivante : https://synergie-europe.fr/e_synergie/

Date limite de candidature : le mardi 29 octobre 2024

AAP – FEAMPA_01-2024-_os_1.1_soutien_a_l_innovation

AAP – FEAMPA, soutien à l’innovation ANNEXE 1

AAP – FEAMPA, soutien à l’innovation ANNEXE 2