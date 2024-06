À Saint-Paul, la population se mobilise pour la 3ème édition de la Journée Mondiale du Don du Sang !

Pour cette 3ème édition de la Journée Mondiale du Don du Sang à Saint-Paul, la population s’est rassemblée à partir de 9h00 ce vendredi 14 juin au Centre des Arts et de la Culture à CIMENDEF pour se mobiliser avec la Région Réunion et l’Établissement Français du Sang (EFS) !

Reconnue en tant que Ville Santé par l’OMS, Saint-Paul est fière de s’associer à l’Établissement Français du Sang (EFS) pour célébrer la Journée Mondiale des Donneurs de Sang pour cette 3ème année, marquant les 20 ans de cette Journée Mondiale !

C’est près d’une centaine de donneurs qui ont déjà fait don de leur sang ce matin. Cette collecte a pour but de capter un maximum de donneurs afin d’accompagner cette action de santé sur notre territoire reconnu.

Monsieur le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, est venu saluer les équipes ainsi que les héros qui font preuve de solidarité à travers ce geste de don.

La journée a débuté en présence de la Conseillère Municipale déléguée à la politique de prévention et de la santé, le Dr Laëtitia LEBRETON, du directeur de l’EFS, le Dr Idriss DELOUANE, et du Dr Corry PAYET, ambassadrice de cette journée placée sous le signe de la santé solidaire !

« Il faut se mobiliser au maximum, ce don est une preuve de solidarité et de générosité », déclare Laëtitia LEBRETON.

Pour la 3ème année consécutive, la commune et ses services participent activement à cette manifestation solidaire. Le Docteur Corry PAYET, ambassadrice, marraine de cette édition et championne d’Europe de Jiu Jitsu Brésilien, souligne la solidarité des Réunionnais et des jeunes.

Des jeunes de CM2 venus des écoles Jean Luc DALY-ERAYA et Emile HUGOT sont venus comprendre et participer à cette journée de sensibilisation.

Des actions porteuses de sens pour sauver des vies

Tout au long de l’année, Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, s’engage avec l’EFS à travers diverses actions et collectes dans les bassins de vie. Cette journée est une étape supplémentaire de l’engagement de Saint-Paul qui s’articule autour du Contrat Local de Santé.

Le but est de mobiliser un maximum de personnes afin de reconstituer le stock sanguin réunionnais avant la période « délicate » due aux vacances de juillet/août.

« Il est important de donner de son temps pour sauver des vies », souligne Simon, jeune donneur âgé de 18 ans, accompagné par son frère âgé de 16 ans, qui est inspiré par le geste et la mobilisation de son frère.

Les candidats au don sont au rendez-vous, mais il reste encore des places disponibles si vous souhaitez faire un don.

L’année dernière, grâce à la forte mobilisation des donneurs, soit 287 candidats au total dont 36 nouveaux, l’EFS a pu récolter 237 poches de sang !

Cette année, restons mobilisés et faisons mieux !

La Journée Mondiale du Don du Sang vous attend jusqu’à 17h00 à CIMENDEF ! Vous pouvez venir donner votre sang avec ou sans rendez-vous. Rappelez-vous qu’un seul don peut sauver trois vies.