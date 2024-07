Elles s’appellent Larissa, Gwendoline, Manie, Annaelle, Nathalie ou encore Ghylaine, et toutes vivent à Piton Saint-Leu.

Ces femmes, âgées entre 30 et 55 ans, ont pu reprendre confiance en elles en participant à de nombreuses actions durant 3 mois grâce à l’association « Un Pied Devant l’Autre » dans le cadre du contrat de Ville de Saint-Leu. Des actes simples comme faire une randonnée , repousser leurs limites, sortir de leur zone de confort et partir à la découverte de l’île tout en vivant une introspection.

Le parcours de ces Saint-Leusiennes a été mis en lumière aujourd’hui lors de la projection du film intitulé « à chacun son Piton ». Cette occasion a permis de découvrir le chemin qu’elles ont parcouru, les résultats obtenus et le potentiel à venir.

Reprendre confiance en soi à travers le sport est le premier pas vers la réinsertion professionnelle. Durant ces sorties, les langues se délient et les projets se construisent à travers les échanges. Un exercice peu commun qui a montré son potentiel. Ces Pitonnaises devraient maintenant intégrer un autre dispositif qui leur permettra de trouver un emploi ou, pourquoi pas, une formation.

Ce dispositif, financé par la Ville en partenariat avec France Travail, le département de La Réunion, la Mission Locale, l’Agence nationale de la cohésion des territoires, l’État, et l’association Un Pied Devant l’Autre, a pris toute son importance lors de cette restitution sous forme de film où l’on a pu voir la progression de chaque femme jusqu’à aujourd’hui. Chacune témoigne de la transformation qu’elle a subie après avoir participé à toutes ces actions.

Le Maire, présent à cet événement, a rappelé son engagement pour le mieux-être et le mieux-vivre à Saint-Leu. Il a félicité l’ensemble des participantes et les partenaires pour cet engagement réussi en faveur de l’insertion sociale et professionnelle.« À chacun son Piton » ou comment retrouver la confiance en soi ?

