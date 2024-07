60 ans Fêtes de Juillet : Soirée Séga

Lundi 8 Juillet 2024, 1ère soirée des 60 ans des Fêtes de Juillet au Parc Expobat. Cet événement était attendu avec impatience par les saint-paulois.es et tous les réunionnais. Toute la semaine, des artistes saint-paulois et réunionnais seront mis à l’honneur offrant une expérience musicale et artistique inoubliable à tous les participants.

Dès l’ouverture des portes, les visiteurs ont été accueillis par une ambiance festive et chaleureuse. Les stands colorés, les arômes délicieux des spécialités locales et les sourires accueillants des exposants ont immédiatement plongé les participants dans l’esprit de fête.

Sur la scène ce soir là : Clara, Segael, Morgan, Hervé Imbert, Zila, Mary Jeanne Gaspard, Family Groove.

Nou attend’ a zot pou les autres soirées !