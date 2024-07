60 ans des Fêtes de Juillet : Modification de la circulation

Dans le cadre des festivités pour le 60 ans des Fêtes de Juillet, le plan de circulation est modifié.

Les rues suivantes seront interdites à la circulation et au stationnement du lundi 08 juillet 2024 au dimanche 14 juillet 2024 de 08h00 à 18h00 :

rue Marius et Ary Leblond, portion comprise entre la rue du Général de Gaulle et la rue Eugène Dayot. Une déviation est mise en place dans la rue du Général De Gaulle vers la rue du Quai Gilbert,

rue Marius et Ary Leblond, portion comprise entre la rue Eugène Dayot et la rue Rhin et Danube. Une déviation est mise en place dans la rue Marius et Ary Leblond dans la rue Eugène Dayot vers la rue Leconte Delisle,

rue Suffren, portion comprise entre la rue Evariste De Parny et la Chaussée Royale.

Une déviation est mise en place dans la rue Evariste de Parny vers la rue du Général De Gaulle.

Une déviation est mise en place dans la rue Evariste de Parny vers la rue du Général De Gaulle. rue Leconte de Lisle, portion comprise entre la rue Eugène Dayot et la rue Suffren.

Une déviation est mise en place dans la rue eugène Dayot vers la rue Leconte Delisle,

Une déviation est mise en place dans la rue eugène Dayot vers la rue Leconte Delisle, rue du Commerce, portion comprise entre la rue Rhin et Danube et la rue Suffren.

Une déviation est mise en place vers la rue Rhin et Danube.

La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Marius et Ary Leblond, portion comprise entre la rue Rhin et Danube et la Place du Général de Gaulle du lundi 08 juillet 2024 à partir de 05h00 jusqu’au lundi 15 juillet 2024 à 12h00 (sauf riverains : accès autorisées uniquement en dehors des horaires de fermetures de la voie en cohérence avec les articles 2 et 3 précités). Une déviation est mise en place vers la rue Rhin et Danube.

La ruelle de la Poste ainsi que la rue Millet seront interdites d’accès pendant les horaires de fermeture des voies aux véhicules, sauf riverains et les livraisons des commerçants de ces rues, qui seront filtrés par un agent de sécurité privé.

Le 14 juillet la circulation sera interdite sur la rue du Quai Gilbert portion comprise entre la rue Louis Lépinay et la rue Général de Gaulle à partir de 16h00 jusqu’au 15 juillet 2024 à 01h00. Une déviation est mise en place vers la rue Labourdonnais et la rue Suffren.

Sur la même portion, le stationnement y sera interdit de 5h jusqu’au 15 juillet 2024 à 01h00.

Retrouvez toutes les informations sur les fermetures en cliquant sur les arrêtés ci-dessous :

Arrêté centre-ville

Arrêté Parc EXPOBAT