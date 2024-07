60 ans des Fêtes de Juillet à Saint-Paul : un événement emblématique

Ce vendredi 5 juillet 2024, c’est avec une grande fierté et une joie immense que la ville de Saint-Paul annonce le lancement des festivités marquant les 60 ans des Fêtes de Juillet lors de la conférence de presse .

Un événement incontournable et emblématique pour les saint-paulois.es, qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus de toute l’île.

Les Fêtes de Juillet ont été initiées en 1964 par le Maire de l’époque, le Docteur Roger SERVEAUX, avec l’ambition d’en faire une célébration grandiose pour tous les Réunionnais. Aujourd’hui, soixante ans plus tard, cette tradition continue avec la même passion et l’ambition de rendre ces festivités inoubliables.

Cette édition 2024 se distingue par son contexte particulier, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale. Cette situation a contraint la Municipalité à réduire exceptionnellement la durée des festivités de 10 à 7 jours, du 8 au 14 juillet. Ce choix a été fait en concertation avec les acteurs économiques pour garantir un accueil optimal du public et des forains.

Un engagement pour le développement économique

Les Fêtes de Juillet sont non seulement un moment de convivialité et de célébration, mais aussi un levier économique important pour Saint-Paul. Depuis trois ans, la Municipalité, en collaboration avec les commerçants, la SEMTO et d’autres partenaires, a mis en place une nouvelle dynamique qui contribue pleinement à la réussite de cet événement.

L’affluence attendue de plus de 200 000 personnes témoigne de l’ampleur de ces festivités. Pour accueillir ce public nombreux, les lignes de transport Kar’ouest seront renforcées et des mesures spécifiques ont été mises en place pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques. Le dispositif, déjà éprouvé lors des précédents événements, sera de nouveau déployé pour garantir une expérience fluide et agréable.

Un programme riche et varié

Les festivités débuteront le 8 juillet et transformeront le centre-ville en zone piétonne, offrant plus de 1,5 kilomètre d’espace dédié aux stands des commerçants. Le public pourra profiter de jeux, de spectacles itinérants et éphémères, ainsi que du traditionnel bal des séniors le 11 juillet. Un moment fort cette année sera le retour du grand bal populaire du 14 juillet sur le front de mer, suivi d’un spectacle pyro symphonique qui illuminera la baie de Saint-Paul.

Une rétrospective des 60 ans

En hommage à cet anniversaire spécial, une exposition mémorielle sera visible dès le 8 juillet à la Longère Sudel-FUMA. Les visiteurs pourront y découvrir des témoignages, des articles de presse et des photos retraçant l’histoire des Fêtes de Juillet.

Saint-Paul invite chaleureusement tous les Réunionnais à participer à ces festivités. Les 60 ans des Fêtes de Juillet sont l’occasion de célébrer ensemble notre vivre-ensemble et de démontrer l’ambition économique, culturelle et festive de la ville.

Venez nombreux pour célébrer cet événement unique et vivre des moments inoubliables !