50 ans d’amour pour les époux MINEÏAS

Les époux, Huguette et Jacques MINEÏAS, ont célébré leurs noces d’or ce samedi 10 février entourés de leurs proches et en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et de l’élue déléguée au service civique, Huguette GRONDIN.

C’était le 8 février 1974 que les alliances se sont glissées aux doigts des amoureux.

La rencontre a lieu lors d’un mariage où le coup de foudre a opéré suivi de la demande en mariage en 1972.

Fiancés en 1973, ils se marient chez Madame TAFFET, la maman d’Huguette où aujourd’hui ont été célébrés les noces.

Au menu : Cari poulet, civet pâte cochon, sauce espadon ek zarico mariage (haricots blancs) avec un ti rougail zevi. En dessert, l’incontournable pièce montée.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Jacques MINEÏAS passait son CAP maçon. Il vivait dans le kartyé de Grande Fontaine où Huguette l’a rejoint après le mariage où ils y ont fondé leur famille. 3 enfants et 10 petits enfants sont issus de cet amour.

Le secret de cet amour : être à l’écoute et savoir reconnaître ses torts.

Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et nos vœux de bonheur pour les années à venir.