3ème Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion

Ce mercredi 29 mai 2024, au Tampon, s’est tenu, en présence du Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, le 3ème Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Est. La CASUD, partenaire de cet événement organisé par le Département, y a tenu 2 stands (PLIE, Transports) qui ont reçu un public nombreux. Les agents de la CASUD ont ainsi pu informer et accompagner les personnes intéressées dans leurs démarches de recherche d’emplois, de stages, etc.