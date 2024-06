26e édition du GRAND BOUCAN 2024

Ce dimanche 16 juin, Saint-Paul a vibré au rythme du Grand Boucan, le plus grand événement carnavalesque de La Réunion.

La journée a été marquée par un défilé haut en couleurs, où plus de 60 000 spectateurs se sont massés sur le front de mer de Saint-Paul pour admirer les chars extravagants, les costumes flamboyants et les performances artistiques époustouflantes de la Compagnie Pôle Sud et des associations participantes.

Le défilé a débuté en début d’après-midi avec l’arrivée spectaculaire du Roi Dodo, la mascotte emblématique du carnaval. Escorté par une cour royale resplendissante, le Roi Dodo a parcouru les rues sous les acclamations du public. Les chars, rivalisant de créativité et de beauté, ont défilé dans une ambiance festive, accompagnés de groupes de danseurs et de musiciens qui ont enflammé l’atmosphère.

Le point culminant de la journée a été l’immolation du Roi Dodo sur le marché forain de Saint-Paul. Ce moment symbolique a été suivi d’un magnifique feu de joie. Des cracheurs de feu et des artistes de rue ont ensuite pris le relais, offrant un spectacle fascinant aux spectateurs émerveillés​ .

La soirée s’est prolongée avec une série de concerts mettant en vedette des artistes locaux comme Maya KAMATY et KAF MALBAR.

Cette édition du Grand Boucan a une nouvelle fois démontré l’attachement des habitants de Saint-Paul à cette tradition festive.

La réussite de l’événement est aussi le fruit d’une organisation sans faille et de la participation active de nombreux bénévoles et associations locales. Le Grand Boucan reste un moment fort du calendrier culturel de Saint-Paul, célébrant la joie, la créativité et la convivialité.