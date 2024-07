14 juillet : Saint-Paul célèbre la liberté

235 ans après la prise de la Bastille, les forces vives de Saint-Paul, ses anciens combattants, sa jeunesse, ses artistes, sa population et ses élu·es, rendent hommage à l’esprit révolutionnaire qui a traversé Paris avant d’atteindre La Réunion, anciennement appelée île Bourbon, transformant les aspirations démocratiques du peuple en réalité.

À cette cérémonie, l’Adjointe au Maire déléguée aux Affaires militaires, Hélène ROUGEAU, rappelle que la Révolution française marque le début d’une lutte pour la liberté et contre l’injustice. Aujourd’hui, les valeurs de liberté, d’unité et de partage demeurent plus importantes que jamais.

Saint-Paul honore les femmes et les hommes qui ont lutté contre les injustices sociales

Du battant des lames au sommet des montagnes, du plus jeune au plus ancien, le devoir de mémoire est essentiel pour assurer la transmission de notre Histoire commune. C’est pourquoi Saint-Paul honore toute l’année les femmes et les hommes qui ont lutté contre les injustices sociales et milité pour la liberté.

Participent aussi à cette cérémonie le Député, Perceval GAILLARD, la Conseillère régionale et municipale, Laëtitia LEBRETON, les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Saint-Paul et l’orchestre traditionnel, Bann Fanfaronèr. La chanteuse lyrique saint-pauloise, Eve TIBÈRE, finaliste des Voix de l’Outre-mer 2023, interprète, elle, l’hymne national.

Cérémonie d’unité et de solidarité

Le soulèvement populaire du 14 juillet 1789, marquant la prise de la Bastille, symbole de l’oppression monarchique, a déclenché un mouvement révolutionnaire qui a rayonné dans tout le pays. La Révolution française a notamment permis la diffusion des idées révolutionnaires.

Cette cérémonie du 14 juillet célébrée sur le territoire de Saint-Paul représente également un moment d’unité et de solidarité, tout en rendant hommage à ceux qui ont lutté pour garantir la liberté, pilier essentiel de la vie démocratique. Vive la République, vive la France, et vive Saint-Paul !

