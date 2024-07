14 Juillet : INFO ROUTE

Retrouvez toutes les informations concernant les modifications de circulation ou de stationnement pour la fête nationale du 14 juillet.

CIRCULATION

Le 14/07 de 7h à 15/07, 02h

Circulation interdite place du Monument aux morts et rue Compagnie des Indes, entre le rond-point Compagnie des Indes/Boulevard Bonnier et la rue Waldeck Rousseau

Circulation à double sens rues Commandant Legros, Anciens Combattants d’Algérie, la Marine, l’Etang et l’avenue de Châteauvieux

Du 14/07 19h au 15/07 02h

Circulation interdite rue Général Lambert, entre le rond point Nord et rue de la Marine

Circulation interdite rue Waldeck Rousseau dans le sens intersection front de mer / place de la Mairie ainsi que sur l’allée de la Mairie

STATIONNEMENT

Du 13/07 22h au 15/07 02h

Stationnement interdit place du Monument aux morts et rue Compagnie des Indes, entre les rues de l’Etang et Waldeck Rousseau

Du 14/07 19h au 15/07 02h

Arrêt et stationnement interdits sur l’allée de la Mairie

* Pour information, une dérogation sera accordée aux services municipaux, aux véhicules des services municipaux (sur autorisation), aux amodiataires du port de plaisance de Saint-Leu, aux véhicules d’interventions et de secours, aux services du port de plaisance et aux riverains.

