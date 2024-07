1000 personnes i kraz in lambyans au bal des séniors de Saint-Paul !

Le traditionnel bal des séniors de Saint-Paul représente l’un des moments les plus marquants des Fêtes de juillet. Cette année, la célébration prend une dimension particulière à l’occasion des 60 ans de cette manifestation historique du territoire organisée du 8 au 14 juillet 2024. Plus de 1 000 séniors y vyen défoulé, krazé é aprésié !

Ce bal dédié à nos zarboutan c’est bien plus qu’un simple événement : c’est un moment fédérateur, d’unité et de partage. Toutes et tous ont pu profiter de nombreuses animations gratuites : soins esthétiques, tressage, coiffure, photo cabine et orchestre en cuivre lontan pour faire vibrer tout le monde. Cette atmosphère festive et chaleureuse témoigne de l’engagement de la Municipalité et de ses services à offrir des animations riches et porteuses de sens à ses aînés.

Les marmay du Conseil Municipal des Enfants et les membres et présidente·s des 25 clubs du troisième âge partagent également cette célébration de toute la vitalité et de la joie qui animent nos aînés. Les enfants découvrent ainsi aux côtés du Maire, l’exposition souvenir visible à la Longère Sudel-FUMA en l’honneur des 60 ans de Fêtes de juillet. On peut y retrouver des objets lontan, des coupures de presse qui retracent l’histoire de cette manifestation dans le temps.

Saint-Paul prend soins de ses séniors toute l’année

Ce bal s’inscrit dans une série d’actions riches proposées toute l’année aux 20 000 personnes âgées de plus de 60 ans sur tout le territoire. Ateliers numériques, activités sportives, séances de cinéma, spectacles de cirque, bals lontan, cours d’anglais, sorties à Mafate, visites patrimoniales, de musées, théâtre et même célébrations de Noël pour les séniors. L’ambition est de faire de Saint-Paul la Ville du bien vieillir où il fait bon vivre à La Réunion, et ce pour tous les âges.

Avec 25 centenaires, Saint-Paul détient le record du nombre de centenaires sur l’île, preuve que l’engagement envers les séniors est une réalité bien visible. Saint-Paul agit en proximité dans les quartiers, y compris dans le Cirque de Mafate. Cette démarche bienveillante et inclusive centrée sur la démarche du “aller vers” les séniors renforce la volonté de devenir la Ville Amie des Aînés à La Réunion.

