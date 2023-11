10 classes de l’école de l’Hermitage-les-Bains participent au chantier de replantation

Dans le cadre de l’opération de restauration et de valorisation de la frange littorale boisée de l’Hermitage-les-Bains, dont les travaux ont débuté en 2017 et qui vont se terminer en 2024 par la pose 20 de panneaux thématiques de qualité tout le long du sentier littoral côté montagne, pour préserver le paysage, le service biodiversité de la Ville a convié 10 classes de l’école Hermitage-les-Bains à participer au chantier de replantation.

En effet, le chantier en cours réalisé en régie constitue à faire du “regarnissage” , soit des plantations de renouvellement dans le cadre de l’entretien du site sur différentes zones, à savoir:

– abords des points de collecte

– arrière-plage

– poches écologiques

– haut de plage

Les enfants seront sur le haut de plage pour ces ateliers et bénéficieront d’une sensibilisation pour les informer sur les grands enjeux d’érosion de notre plage et des actions entreprises visant à accompagner la nature pour qu’elle soit plus résiliente. L’objectif étant ici de limiter les effets de l’érosion, le recul du trait de côte avec des actions de maintenance régulière pré et post houles (australes ou cycloniques) qui consistent en :

– reprofiler avec ou sans apport de sable ( venant de la surverse des Brisants ) le profil, le haut de plage pour qu’il soit concave et doux ;

– maintenir ce haut de plage par des plantations de végétaux résiliant qui fixent la dune (lianes, arbustes ), fusibles, pièges à sable ;

– mettre en oeuvre des dispositifs (casiers et panneaux) pour éviter le piétinement des plantes par les usagers, dispositif temporaire le temps que les végétaux soient bien installés.

Les scolaires seront accueillis selon les créneaux suivants :

– Lundi 27/11 – 8h30 à 10h00 – 3 classes (CM1 ; CM1/CM2 ; CPB)

– Mardi 28/11 -8h30 à 10h00 – 4 classes (CM2A ; CE1A ; CPA ; CE2B )

– Jeudi 30/11 – 8h30 à 10h00 – 3 classes (CM2B ; CE2A ; CE1B )