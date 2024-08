Zac Renaissance III : « Aux personnes qui s’opposent égoïstement à ce projet, je rappelle que chacun a besoin d’un logement »

Chers lecteurs,

Il est important de revenir sur les débats qui entourent le projet de la ZAC Savane, également connu sous le nom de ZAC Renaissance, et de répondre aux oppositions que ce projet suscite. En tant que Réunionnais, nous devons nous rappeler que notre île connaît une croissance démographique continue. Avec cette croissance, la demande en logements ne cesse d’augmenter, surtout dans un contexte où le niveau de pauvreté reste préoccupant. De nombreuses personnes se tournent vers les logements sociaux pour trouver un toit.

Actuellement, il me semble que plus de 44 000 personnes sont en attente d’un logement sur l’île. Ce chiffre ne tient même pas compte des générations futures qui, tôt ou tard, devront quitter le domicile familial pour créer leurs propres foyers. Sur une île où le foncier devient de plus en plus rare, il est impératif de construire des immeubles pour répondre à cette demande croissante. Nous devons accepter que tout le monde ne puisse pas jouir du privilège d’une belle villa dans un lotissement avec vue sur la mer ou la montagne.

En me renseignant sur le projet de la ZAC Savane, j’ai constaté qu’il s’inscrit dans la continuité des projets de la ZAC Renaissance 1 et 2, qui ont permis de loger de nombreuses personnes dans des logements sociaux et intermédiaires, tout en développant économiquement le quartier grâce à la création d’entreprises, de commerces et d’écoles. Il semble que certains riverains, aujourd’hui opposés à ce projet, oublient que l’endroit où ils vivent été autrefois une savane. N’est-ce pas faire preuve d’égoïsme ?

Concernant les préoccupations environnementales, il est évident que l’écologie occupe une place essentielle dans notre société actuelle. Cependant, je suis convaincu que les autorités compétentes dans le domaine ne sont pas assez irresponsables pour détruire la savane, sa faune et sa flore sans prendre les mesures nécessaires pour protéger cet environnement précieux. Je reste persuadé que des efforts seront indéniablement déployés pour minimiser l’impact écologique du projet et préserver au maximum notre patrimoine naturel.

Ainsi, aux personnes qui s’opposent égoïstement à ce projet, je rappelle que chacun a besoin d’un logement.

La Réunion n’est pas extensible, et nous devons faire face à la réalité de notre croissance démographique avec des solutions réalistes et solidaires.

Un habitant de l’ile (SRP)