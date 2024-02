Sixième édition du concours de la correspondance : Semaine 12

Le Concours de la correspondance, initié par Gilette Aho, présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Écriture et la Lecture, se poursuit.

La date limite de la sixième édition du concours de la correspondance est à l’horizon. Le dimanche 10 mars prochain avant minuit, faites-nous parvenir vos contributions scripturales ! Elles sont enregistrées et seront lues par les membres du jury avant délibération. D’ici là deux étapes sont essentielles avant d’adresser votre lettre à Irène Frain : la relecture et la correction.

D’après certains scientifiques, le cerveau serait plus attentif lorsque nous lisons sur un support papier que lorsque nous lisons sur un écran. (Par expérience, je répondrais trois fois oui) Alors, mettez toutes les chances de votre côté, imprimez votre lettre afin de mieux repérer les fautes. Deux couleurs sont nécessaires pour les corrections : orthographe et style.

En cela, il existe aussi deux logiciels. Le premier est celui qui se trouve sur votre traitement texte. Il existe aussi le site Scribens. Il est prisé pour corriger des textes (copier/coller). Un abonnement annuel à un moindre coût est souhaitable si l’utilisation est courante. Et si vous optez pour ProLexis ou Antidote (attention logiciels assez lourds) votre correction sera plus que précise (orthographe, grammaire, syntaxe et typographie). Ces deux logiciels sont très connus dans le monde de l’édition, il en existe d’autres tels que Bonpatron, Cordial, Larousse…

À vous de choisir !

PRINCIPE

Le principe de la sixième année du concours de la correspondance est le suivant :

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site : CONCOURS DE LA CORRESPONDANCE | appel (aparmedia.wixsite.com)

G. Aho – Présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Écriture et la Lecture.