What’s up?

Si la magie des fêtes est attendue dans le monde de la crypto avant la fin de l’année…avec une explosion des cours pour plusieurs d’entre elles …à vous de vous réferencer si vous voulez participer aux agapes !

….le conflit s’annonce en Mer Rouge et dans le Canal de Suez initié ou soutenu par l’Iran en réaction aux attaques israéliennes contre le Amas !

Plusieurs tankers attaqués et abordés puis pris en otage par les rebelles houthis …ils agissent dans la Corne de l’Afrique, en permanence …armés et soutenus par les pays du Moyen Orient et l’Iran surtout ….ndlr tels des scénarios de films d’actions à mettre en CD ou sur Netflix.

[Mer Rouge : Deux nouveaux tankers visés par des drones de rebelles houthis

Le commandement américain de l’opération Prosperity Guardian indique qu’un navire de l’US Naval a répondu hier à deux appels de détresse émanant de navires attaqués dans le sud de la mer Rouge.]

Ndlr:Des sous-marins français ont ou vont rejoindre l’armada …

Cela entraînera-t-il une pénurie de carburant pour l’Occident industrialisé ….?

On peut s’attendre à une flambée des prix du pétrole, du brut, dans les jours ou semaines à venir ….attendue en tout cas par les boursicoteurs &traders qui se positionnent….ou en mode veille , l’arme au pied .

Une occasion de commencer son année boursière en fanfare !

Il vaut mieux engranger en début d’année pour parer aux culbutes qui vont intervenir par la suite .

La Bourse ce n’est jamais un long fleuve « trankril ».

Sauf si on a « un portefeuille à la papa ».

Carl Joseph