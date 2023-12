Vos calendriers de collecte des déchets 2024 ont été distribués !

Que faire si vous n’avez pas trouvé votre nouveau calendrier dans votre boîte aux lettres ?

Regardez bien dans votre boîte aux lettres ! Pendant la période des fêtes, les boîtes aux lettres débordent de tracts publicitaires ! Faites donc attention à bien récupérer votre calendrier de collecte des déchets 2024… Ne le confondez pas avec vos publicités, au risque de le jeter dans votre bac jaune !

Si vous n’avez pas encore reçu votre nouveau calendrier de collectes, voici les différentes alternatives qui s’offrent à vous :

Privilégiez la dématérialisation

La version numérique est un moyen facile et bien pratique de connaître les jours de collectes, et surtout un moyen écologique (pas d’impression papier) !

Vous pourrez télécharger votre calendrier de collectes à partir du 1er janvier sur notre site internet (fichier pdf).

Vous pouvez télécharger l’appli TCO Agglo (disponible au choix sur App Store ou Google Play), et avoir accès directement sur votre smartphone (ou votre tablette ou ordinateur) aux jours de collecte de vos déchets.

Astuce futée : Avec l’appli TCO Agglo, restez connectés et accédez à toute l’actualité du Territoire de la Côte Ouest (dont les jours de collecte des déchets dans votre rue, la « Météo des déchèteries » à consulter avant de vous déplacer et bien d’autres informations utiles…).

Contactez-nous

Si toutefois vous tenez absolument à la version papier du calendrier et que vous ne l’avez toujours pas reçue, vous pouvez nous le signaler :

Remplissez le formulaire de signalement de calendrier non reçu dans ma boîte aux lettres, en ligne sur notre site internet

Ou appelez le Numéro Vert au 0800 605 605 (appel gratuit à La Réunion)

Suite à votre demande, vous recevrez votre calendrier de collecte dans votre boîte aux lettres.

Rappel : Respectez bien votre calendrier de collectes

Vous ne souhaitez pas voir votre quartier ou votre commune en permanence jonché(e) de déchets ? Nous non plus !

Alors, ne laissez pas vos déchets n’importe où et n’importe quand ! Cela génère une pollution visuelle et plus grave encore, peut attirer les animaux errants (chiens, chats) ou dangereux (rats), et peut empirer davantage la situation sanitaire (favorise la création de gîtes larvaires de moustiques, vecteurs de dengue).

Soyez attentifs ! Dans certains quartiers, des modifications ont été apportées sur les collectes des végétaux et des encombrants.

Pour un quartier propre, sortez vos déchets au bon moment !

Les bacs et les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même. Les bacs doivent être rentrés après la collecte. Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est passible de contravention.

Les bacs ou déchets doivent être accessibles aux camions (ex. : en cas de chemins étroits ou non praticables). Les déchets végétaux et les encombrants doivent être présentés à la collecte loin des fils électriques/téléphoniques et/ou des compteurs d’eau.

Si vous avez manqué une collecte, gardez vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte ou apportez-les en déchèterie (s’ils y sont acceptés).

L’apport volontaire encouragé

Vous voulez vous débarrasser rapidement de vos déchets et ne plus voir de déchets présentés en permanence sur les trottoirs ?

En dehors des jours de collecte, vous pouvez apporter vos déchets préalablement triés dans l’une de nos déchèteries (accès gratuit 7 jours/7, hors jours fériés) !

Les bouteilles et bocaux en verre sont à déposer dans les bornes à verre que vous pouvez retrouver dans votre quartier ou en déchèterie. Il en est de même pour les emballages à recycler et les textiles : des bornes sont à votre disposition dans les quartiers et en déchèteries.

Dans l’intérêt de tous, nous comptons sur vous pour bien respecter ces consignes.