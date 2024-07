Vivre passionnément

Il y a bien longtemps, on vivait au rythme de la Nature et il fallait du temps pour comprendre cette sacrée Nature et profiter pleinement de ses prodigieuses richesses. Aujourd’hui, on a plus le temps et on vous vend du vent. Envolés les odeurs, les oligoéléments, parfums subtils, sels minéraux, vitamines et autres douceurs. On vous vend de magnifiques coquilles vides, gorgées d’eau. Séduits par l’emballage, vous achetez quand-même et mourez jeune. Normal, puisqu’on a plus le temps de vivre !

« Oh temps suspend ton vol » dit le poète et vous, suspendez cette histoire malsaine, révisez vos classiques, explorez votre histoire et vous réapprendrez à vivre vraiment, …. si vous le souhaitez.

François-Michel MAUGIS