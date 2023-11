Ma première pensée est d’abord pour celles et ceux qui m’ont soutenu moralement, physiquement et matériellement selon leurs sensibilité et possibilité.

Du plus profond de mon cœur, merci infiniment de votre aide sans quoi la victoire du petit David que je suis n’aurait pas été possible contre la machine de guerre « Goliathale » de la Direction de BNPParibas.

Après avoir utilisé tous les moyens légaux ou illégaux, toutes les méthodes déloyales, les tactiques d’intimidation inimaginables, la Direction de BNPParibas, ayant épuisé toutes ses armes, a sorti comme pour Hiroshima, sa dernière et malhonnête cartouche, celle qui pénètre au plus profond de l’âme d’un homme, à savoir, l’humiliation.

L’humiliation est l’apanage des faibles. En effet, j’ai survécu à toutes les épreuves et aux propos les plus invraisemblables et les plus dégradants : « violent, agressif, hostile, dénigrant, pervers, fou dangereux »…

Rares sont ceux qui sortent indemnes d’un tel déferlement de violence !

Je fais partie de ceux-là grâce à vous et votre soutien.

Certes, ma victoire est d’abord la vôtre, mais c’est surtout la victoire du syndicalisme que le système tend à museler et à faire disparaître.

La période où les instances représentatives de la BNPParisbas devaient se limiter à orner un arbre de Noël et organiser un bal de fin d’année est révolue.

Aujourd’hui, capables aussi de penser, de réfléchir sans pour autant être « dirigeants », les syndicalistes doivent jouer un rôle prépondérant dans la gestion participative et managériale de son entreprise, sinon celle-ci est vouée à disparaître du monde sociétal et économique.

C’est dérangeant car seuls ceux qui dirigent ont le monopole des décisions, mais ces méthodes moyenâgeuses sont dépassées.

Aujourd’hui l’histoire nous enseigne que la vérité est « une » et elle triomphe toujours, disait un célèbre penseur indien.

Vive le syndicalisme !

Paul Junot