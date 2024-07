Vive Lafayette, Vive la Liberté et le 14 Juillet

Chers Consœurs, Cher confrères,

L’IDC est une organisation non gouvernementale, représentant la diaspora indienne, forte de plus 30 millions d’âmes dans le monde. Son président Ashook Ramsaran, (USA) a rédigé un vif plaidoyer à la veille du 14 juillet en France et ses répercussions dans le Monde.

« Le Conseil international de la diaspora indienne (IDC) félicite le peuple français à l’occasion du 235e anniversaire de La Fête Nationale. Cette journée significative commémore le 14 juillet 1789, lorsque les foules ont pris d’assaut la Bastille, une forteresse et une prison à Paris, marquant le début de la Révolution française et célébrant les valeurs de démocratie et d’égalité en France. De plus de cette étape importante, 2024 marque également le 200e anniversaire de la visite de retour du marquis de Lafayette aux États-Unis en août 1824.

Le Consulat général de France à New York a de nouveau organisé un festival musical français pour célébrer la fête nationale, qui se tiendra dans Central Park à New York. Le festival aura lieu de 17h à 22h le dimanche 14 juillet 2024, au Rumsey Playfield dans Central Park (L’entrée se fait par la 72e rue sur la Cinquième Avenue).

Bien que le résultat des récentes élections nationales ait laissé la France avec la perspective sans précédent d’un parlement suspendu et d’une paralysie politique potentielle, l’IDC espère que ces difficultés initiales seront surmontées dans le meilleur intérêt du peuple français.

L’IDC reconnaît que cette année, les célébrations de la fête nationale se dérouleront dans le contexte des élections du 7 juillet qui ont abouti à un gouvernement de coalition, soulignant la nécessité de prendre en compte les voix diverses du peuple. Une coalition de la gauche française a remporté le plus de sièges lors de ces élections législatives de haute importance, surmontant une poussée d’extrême droite mais échouant à obtenir une majorité. Ce résultat a conduit à un parlement suspendu, une situation sans précédent pour la France moderne, et pose des risques pour la stabilité économique de la nation, surtout qu’elle se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. L’appel du président Emmanuel Macron à des élections, visant à apporter une clarté politique, a entraîné une incertitude accrue, avec des implications significatives pour les affaires intérieures et mondiales. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé son intention de démissionner, reconnaissant le paysage politique sans précédent alors que la France navigue dans cette période difficile.

Le Conseil international de la diaspora indienne (IDC) reconnaît les contributions significatives des personnes d’origine indienne (PIO) et des Indiens non-résidents (NRI) en France. Ces individus, ayant des racines à Maurice, à l’île de la Réunion, et dans les territoires des Caraïbes françaises, ainsi qu’en Inde, ont fait des progrès remarquables dans divers secteurs de la société française, notamment les affaires, le monde académique, la politique, les médias et les sciences.

L’IDC adresse ses meilleurs vœux au peuple français, célébrant leurs efforts continus pour promouvoir la liberté, la justice, les droits de l’homme et la liberté dans le monde entier. »

Ashook Ramsamy, Président de l’IDC