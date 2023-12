Visite ministérielle : « Osez l’export » : L’Atelier « architectes et ingénieurs »

Olivier BECHT – Ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger.

Les Vice-présidents du Département Rémy Lagourgue délégué à l’insertion par l’économie sociale et solidaire, et aux filières innovantes, et Eric Ferrère, délégué aux travaux bâtimentaires et à la valorisation du patrimoine, étaient présents à la séquence « Osez l’export » : L’Atelier « architectes et ingénieurs » (Bâti-tropical et architecture). Ils ont assisté à la présentation du bâti tropical et patrimonial et participé à la Table ronde sur l’export (services de maîtrise d’œuvre sur le bâti tropical et la santé).