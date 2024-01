Visite de la présidente de l’Assemblée nationale : « La souveraineté alimentaire, une priorité pour l’avenir »

« C’est la première fois que nous recevons une Présidente de l’Assemblée nationale sur les rampes du volcan » s’est réjoui le Maire du Tampon André Thian-Ah-Koon lors de la visite de Yaël Braun-Pivet à la Plaine-des-Cafres le . Elle était accueillie sur l’exploitation d’Olivier et Manuella Robert qui élèvent 83 vaches dans les prairies longeant la route du volcan, à hauteur du Nez-de-Bœuf. L’EARL Blondes des Hauts – dénomination de l’exploitation familiale – a bénéficié des subventions du FEADER et du Département (environ 80 000€ au total depuis 2019) pour l’aide aux travaux d’amélioration foncière et de création de prairie. L’autonomie alimentaire était le thème de cette visite, en présence de Bertrand Pancher, président du groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre- et Territoires) et de plusieurs élu(e)s.

AUTOUR DE LA FAMILLE

Dans son intervention, le Président du Département a insisté sur l’importance du modèle agricole réunionnais qui «s’est construit autour de la famille ». Cyrille Melchior estime nécessaire la prise en compte des difficultés et des particularités de l’île : « Les risques climatiques liés à notre situation géographique – en zone intertropicale – notamment les cyclones, obligent parfois les agriculteurs à tout recommencer ; la topographie de l’île rend difficile la mécanisation ; l’étroitesse du territoire ne nous permet pas d’avoir de grandes étendues … Tout cela constitue autant de difficultés à prendre en compte dans les prises de décision et dans l’élaboration des dispositifs ».

INTELLIGENCE INSTITUTIONNELLE

Le Président du Département a également évoqué le développement agricole et l’évolution démographique : « Tout est en mouvement. Pour parvenir à la souveraineté alimentaire, il convient de tenir compte de ces enjeux et de s’adapter à l’augmentation de la population. La volonté politique s’est clairement affirmée à La Réunion : nous avons su travailler ensemble et mettre en œuvre une intelligence institutionnelle. Pour l’avenir, nous devons faire en sorte que les produits de nos agriculteurs se retrouvent davantage dans les assiettes des marmailles à l’école. De même, nous devrons pouvoir fournir à nos aînés des produits qui conviennent à une alimentation adaptée, compte tenu de leur âge ».

ATOUTS EXEMPLAIRES

Après avoir visité l’exploitation familiale d’Olivier Robert, la Présidente de l’Assemblée nationale a, une fois de plus, mis en avant les « atouts exemplaires de La Réunion. Vous faites figure de modèle à bien des égards, déclare Yaël Braun-Pivet. Nous devons, en effet, progresser dans les pratiques alimentaires des productions locales et la restauration collective. L’autonomie alimentaire passe par la diversification de la production et le développement des filières à forte valeur ajoutée ».

AUTRES SÉQUENCES

Autres séquences au programme de Yaël Braun-Pivet : dans la matinée du 9 janvier, elle a visité une opération RHI (Résorption d’Habitat Insalubre) à Bois-Rouge (Saint-Paul), en présence de la Conseillère départementale Jeanne Hoarau. A l’usine du Gol, « La transition énergétique » était le thème de sa visite, en compagnie de Camille Clain, Vice-présidente du Département déléguée à l’Environnement et au Développement durable.

Le 10 janvier, la Présidente de l’Assemblée nationale était accueillie par Sidoleine Papaya Maire de Salazie et Conseillère départementale sur le magnifique site de Mare-à-Poule d’eau pour évoquer « La prévention des risques naturels ». Avant de quitter La Réunion, Yaël Braun-Pivet a rendu visite à plusieurs associations de la ZAC Fayard à Saint-André, en présence de la Conseillère départementale Viviane Payet Ben Hamida. « Politique de la ville, jeunesse et insertion professionnelle » était le thème de ce dernier rendez-vous avant le départ de Yaël Braun-Pivet en direction de Mayotte, après 3 journées-marathon sur l’île intense.