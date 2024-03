Le mythe de l’innocence victimaire

Depuis l’aube des temps, le sacrifice est source du sacré qui nous rassemble et nous met en paix en dépit de la violence inhérente aux rapports humains. Une révolution a eu lieu il y a deux mille ans mais un autel se trouve encore au cœur même des églises. Le sacré et la paix sont toujours présents en chacune d’elles alors qu’autour, dans le monde sécularisé qui idolâtre l’argent, la tempête fait rage et la violence monte irrésistiblement. La modernité s’imagine que l’Eglise est à présent étrangère au monde, faute de comprendre qu’elle en constitue l’axe, faute de comprendre la signification du sacrifice, faute de comprendre ces « choses cachées depuis la fondation du monde » auxquelles René Girard a consacré sa vie. Son anthropologie fondamentale a, en effet, démontré l’origine sacrificielle et donc religieuse de la culture qui a fait émerger l’humain de l’animalité. Ainsi, c’est par un constant effort de réconciliation accompli dans le sacrifice sanglant d’une victime, animale ou humaine, que les premières sociétés humaines ont assuré leur stabilité et leur survie depuis la nuit des temps, jusqu’à ce que la Révélation vienne enrayer ce mécanisme de « bouc émissaire » et nous mette en demeure d’apprendre à nous réconcilier de manière non violente. Car désormais la violence n’a plus d’exutoire. Elle s’accumule, déborde, explose. De fait, deux mille ans plus tard, stabilité et survie semblent de moins en moins assurées. La violence est partout, dans les couples, les familles, les villes, les institutions, les nations — mais aussi dans les cœurs, pourrait-on dire, au vu du nombre de suicides qu’engendrent nos sociétés du mal-être. Je ne parle même pas de la violence à l’international, elle est dans tous les esprits, avec cette guerre en Ukraine vers laquelle l’Europe nous amène, mais aussi et surtout avec cette abomination de la désolation qui a actuellement cours en Palestine. Musulmans ou chrétiens, ses habitants vont probablement boire le calice jusqu’à la lie, et l’idée que leur calvaire touche à sa fin n’est pas de l’optimisme. Pourtant dans cette nuit noire, lors même que, il faut y insister, il n’y a plus d’espoir, la Révélation continue de produire ses effets et vient boucler la boucle au lieu même où elle s’est accomplie. Incarné par la Passion, le sacrifice de soi que constitue le renoncement à la violence était folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs mais il devient sous nos yeux rationnel, scientifique, proprement mathématique car le dernier obstacle à la paix apparaît sous nos yeux.

C’est le mensonge des mensonges, le dernier mythe dans lequel nous nous entretenons volontiers tous autant que nous sommes : celui de notre propre innocence, celui qui, par avance, rend légitime la réplique violente à toute violence qu’on pourrait nous faire. Oui, oui, bien sûr, nous savons reconnaître que nous ne sommes pas des saints mais au moment où la moindre violence nous est faite, tout se passe comme si nous l’étions. Pour un rien nous sommes « scandalisés », nous nous sentons alors innocente victime, en droit de nous faire justice par tous les moyens laissés à notre choix. Face au monstre qui nous fait violence, ce n’est jamais que de la légitime défense. Elever la voix, crier, engueuler, frapper sont des violences d’une affreuse banalité qui ravagent le quotidien des familles, comme de tous les groupes humains. Elles sont accomplies par des « victimes » convaincues de leur innocence puisque, c’est tellement évident : c’est l’autre qui est en faute, vous êtes témoins ! Que ce soit par ses paroles, ses silences, ses regards, ses gestes, ses mimiques, ses refus, son inattention, son attention, sa présence, sa distance… il m’a manqué de respect, il m’a agressé, etc., je me suis senti mal et j’ai bien le droit de m’en plaindre puis de réagir en conséquence.

Jusqu’à présent, nous n’avons jamais su renoncer à ce réflexe atavique autant que diabolique d’innocentement de soi par la mise en cause de l’autre. Nous le voyons chez les autres mais jamais chez nous, même quand nous ne sommes pas directement concernés et seulement « solidaires ». Pourtant, lorsque chacun aura fait le triste constat que la « victime éternelle », « LE peuple victime de l’Histoire » s’autorise le massacre des Palestiniens parce qu’il prétend, justement, occuper cette position de victime innocente, chacun voudra, pour toujours, se tenir à l’écart d’une telle posture. Chacun saura alors devoir renoncer définitivement à la colère, infantile par nature, pour accepter, enfin, d’être un adulte capable d’un authentique dialogue de réconciliation, celui qui toujours commence par la reconnaissance de ses propres fautes et la disposition à se pardonner mutuellement. C’est dorénavant tout ce qui nous reste pour « vivre en frères plutôt que de mourir comme des idiots » (M.L. King). Alors ouvrons les yeux sur cette vérité, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à œuvrer à une réconciliation dont le monde a terriblement besoin.

Ceux qui souhaitent apprendre, mieux comprendre et dialoguer sur ce sujet sont bienvenus à la conférence qui aura lieu ce mercredi 6 mars à l’église de Saint Gilles-les-Bains de 18h à 20h.

Luc-Laurent Salvador