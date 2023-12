« Vinyl en Lèr »: un voyage envoûtant dans le patrimoine musical Réunionnais au Leclerc du Portail

Kab’Art, l’espace dédié à la vente de vinyles neufs ou d’occasion, sera le point de départ d’une journée immersive. Dès l’entrée de l’Espace Culturel de E.Leclerc Portail, les visiteurs seront accueillis par des animations, comprenant des quiz, des blind tests et même un atelier de DJing. Le festival « Vinyle en Lèr » promet une expérience mémorable, avec la 5e édition orchestrée en partenariat avec le disquaire indépendant Vinyl RUN de Saint-Pierre et l’association Kréol’Art, dédiée à la promotion de la culture réunionnaise.

Un show DJ avec DJ Dan Wayo, The Docteur, DJ Kriss Dior, DJ Nayah et DJ Seb Olivier

En plus de la traditionnelle bourse aux vinyles et des animations ludiques, un show DJ de 15h à 17h réunira des artistes renommés tels que DJ Dan Wayo, The Docteur, DJ Kriss Dior, DJ Nayah et DJ Seb Olivier. Le spectacle « Sunset Kreol’Art » prendra le relais de 17h à 21h, mettant en vedette des artistes tels qu’Aleksand Saya, Bann Laope, Electrozen et Tiger Maloya. Une affirmation dynamique que le vinyle, loin d’être désuet, est un véritable phénomène tendance, participant activement à la préservation du patrimoine musical réunionnais.

Parmi les fervents défenseurs de cette passion pour le vinyle se trouvent deux collectionneurs émérites : DJ Konsöle et Arno Bazin. DJ Konsöle, également président de l’association Kréol’Art, explore, collectionne et préserve des vinyles rares de l’océan Indien, créant des ensembles originaux et authentiques à partir de trésors parfois oubliés. Arno Bazin, professeur de musique, leader du groupe Tapok, animateur sur Réunion la 1ère et collectionneur chevronné, partage cette passion en valorisant les cultures créoles de l’océan Indien à travers des actions pédagogiques et la préservation d’objets du patrimoine musical.

La générosité s’exprime également à travers E.Leclerc Réunion, qui fait don de plus de 200 vinyles à l’association Kréol’Art lors de cette 5e édition de « Vinyle en Lèr ». Une démarche qui ajoute une dimension enrichissante à cet événement, confirmant l’engagement constant des Espaces Culturels E.Leclerc à organiser des événements culturels populaires, conviviaux et originaux tout au long de l’année. Une mission fondamentale pour faire vibrer notre patrimoine culturel et mettre en lumière les talents locaux.

Programmation :

• À partir de 10h et toute au long de la journée :

Bourse aux vinyles à Kab’Art et animations à l’entrée de l’espace culturel (Quizz, Blindtest et atelier DJing)

• De 15h à 17h : Shows DJ avec DJ Dan Wayo, The Docteur, DJ Kriss Dior, DJ Nayah, DJ Seb Olivier, Arno Bazin et Bernard Olivier

• De 17h à 21h : Sunset Kreol’Art – Showcases de Bann Laope, Saya, Electrozen et Tiger Maloya