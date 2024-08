Village des droits et des services TAS SUD EST – 2024

La Commune du Tampon et le Département avec leurs partenaires œuvrant dans le domaine de l’action sociale, de l’emploi, l’insertion et la prévention, ont le plaisir de vous convier au premier Village des Droits et des Services du Bassin Sud-Est qui se tiendra le:

le jeudi 29 août 2024 de 8h30 à 11h30

Terrain de football de Piton Ravine Blanche

Chemin Coin tranquille- 97 418 Plaine des Cafres

A l’occasion de cet évènement axé vers une démarche d’« aller-vers », vous pourrez découvrir non seulement les dispositifs d’accompagnement et d’insertion sur votre territoire, mais aussi participer à un diagnostic de vos droits pour repérer vos éventuels droits manquants dans l’atelier « Connectez-vous à vos droits et services » avec l’appui d’accompagnateurs numériques et de travailleurs sociaux.