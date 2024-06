Via Trajectoire : Trouvez une place en structure d’accueil pour les séniors, en quelques clics

Opérationnel à La Réunion à partir de ce mois de juin, Via Trajectoire est un nouveau service en ligne destiné à faciliter l’inscription des personnes âgées en structures d’hébergement. Sa présentation officielle – par l’ARS Réunion qui pilote le déploiement de ce service auprès des Réunionnais en lien avec le Conseil Départemental et le Groupement de Coopération Sanitaire TESIS – s’est tenue le 11 juin à l’EHPAD Asteria à Saint-Denis. Les avantages de Via Trajectoire, accessible sur le site www.viatrajectoire.fr, sont nombreux pour les familles et les professionnels de santé pour ne citer que la facilitation des recherches, la dématérialisation du dossier du sénior et surtout le gain de temps.

Grâce à cette dématérialisation des demandes, le lien entre les différents acteurs et les structures est plus facile, plus rapide et plus fiable avec la gestion et l’envoi des demandes d’admission de manière électronique. Le tableau de suivi des réponses, mis à jour en temps réel, donne à chaque utilisateur – structures d’hébergement, médecins traitants, usagers – un état des lieux de l’avancement des dossiers.

En tant que chef de file de l’action sociale, le Département a participé aux ateliers pour le déploiement de Via Trajectoire ainsi qu’à l‘accompagnement des séniors pour se familiariser avec cet outil numérique. La Collectivité servira aussi de relais de l’information sur cet outil auprès de ses partenaires, des professionnels et du grand public.

Veuillez télécharger le lien suivant svp, pour la vidéo de présentation de Via Trajectoire : https://we.tl/t-d0VhIK9sNh