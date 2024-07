USA : Une passagère mord un steward et provoque un atterrissage d’urgence

L’incident a commencé lorsque la passagère, visiblement hors de contrôle, a mordu l’épaule d’un agent de bord, lui arrachant une partie de son uniforme et l’insultant. Une vidéo diffusée par TMZ et partagée sur le réseau social X montre la femme en pleine agression.

Les membres de l’équipage, avec l’aide de certains passagers, ont réussi à maîtriser la femme et à l’attacher à un siège par les poignets. Malgré cela, elle a continué à proférer des insultes et des menaces de mort, en crachant et en donnant des coups de poing.

À l’atterrissage, les forces de l’ordre attendaient pour l’escorter hors de l’avion, sous les applaudissements des autres passagers.

L’incident a entraîné un retard de plus de trois heures, l’équipage initial ayant dû être remplacé par un nouvel équipage à Orlando.

Cet événement fait suite à plusieurs autres incidents récents impliquant des passagers perturbateurs. En juin, un vol Ryanair a dû atterrir à Marrakech après une bagarre générale entre passagers. Les compagnies aériennes et les autorités de l’aviation civile renforcent leur vigilance et leurs mesures pour gérer de telles situations, de plus en plus fréquentes depuis la reprise des vols post-COVID.