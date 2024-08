Une technologie innovante en phase de test pour les travaux d’enrobé

Dans le cadre des travaux menés sur la RD47, desservant le parc du Colosse à Saint-André, la Direction des routes du Conseil départemental (DRD) expérimente une méthode innovante de revêtement de la chaussée dite « d’enrobé coulé à froid » (ECF). Selon Laurent Stacoffe, Responsable du service études et travaux de la DR « Habituellement, on rabote la chaussée pour enlever 5 cm de matériaux. On les dépose dans une centrale, puis on remplace avec des matériaux neufs qui sont répandus sur la chaussée et qui doivent être compactés… Le nouveau procédé consiste à mélanger à bord d’un camion malaxeur, des granulats concassés ainsi que d’émulsion de bitume et d’additifs. La composition est ensuite directement déversée sur la route à l’aide d’un chariot. On n’a plus besoin de rabotage, ni de transport des matériaux. Tout est réalisé directement sur place« .

Dimitri Stark, Directeur des routes départementales explique les raisons qui ont conduit la Collectivité à mener cette première phase test d’expérimentation sur un linéaire de 1km sur la RD47 et 2km sur la route de Bras-Canot RD54 à Saint-Benoît : « Il importe avant tout d’optimiser l’utilisation du denier public, tout tenant compte des problématiques du réchauffement climatique et de la nécessité de choisir des technologies en lien avec le développement durable« .

Rappelons enfin que le Département assure l’entretien de plus de 724 kilomètres de RD dont 420 km de routes de montagne. Chaque année, un montant de 30M€ (25M€ en investissements et 5M€ en fonctionnement) est affecté au domaine routier pour les interventions relatives au renforcement de chaussées, à la sécurisation des falaises, à l’entretien et la réparation de 400 ouvrages d’art.