Une seconde jeunesse pour la place Michel Debré

Le Conseil départemental a vivement contribué à la réalisation des travaux d’aménagement de la place Michel Debré, située en face de l’hôtel de ville de Bras-Panon. A travers la deuxième génération du Pacte de Solidarité Territoriale ou PST2 – rebaptisé aujourd’hui Pacte Département et Territoires – 300 000€ ont été mobilisés pour co-financer avec les autres partenaires de la Commune, cette transformation réussie du centre-ville, visiblement fort appréciée par les Panonnais. Ces derniers sont venus nombreux assister à l’inauguration de l’esplanade, équipée de jeux d’eaux devant la mairie et d’une statue, au monument aux Morts. A la cérémonie d’inauguration, placée sous le signe du patriotisme, réunissant des Anciens combattants, des mémoires de la Commune et des élèves qui ont entonné La Marseillaise avec entrain, Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon et Vice-président du Département n’a pas manqué de transmettre le message du Président Cyrille Melchior : « La place de la Mairie est un lieu de cohésion et d’identité pour la population d’une commune. Le PST vise justement à favoriser cette cohésion sociale. Nous sommes très fiers d’avoir pu participer à façonner cette identité au cœur de cette belle ville de l’Est« .