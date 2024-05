Une résidence dédiée aux séniors à Bras-Panon

Pour l’inauguration d’une résidence pour les personnes âgées à Bras-Panon, la Ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux était entourée du Président du Département Cyrille Melchior et du Maire Jeannick Atchapa. Situés au 2 Allées des Bois Noirs, à quelques pas du centre-ville, les 38 LLTS (Logements locatifs très sociaux) de la nouvelle résidence dénommée Corossol ont été réalisés par la SHLMR qui dispose déjà, à proximité de la nouvelle structure, d’une Maison relais comprenant 22 LLTS et d’une résidence de 43 LLS familiaux. Après avoir échangé avec quelques résidents en toute convivialité, Marie Guévenoux a mis en exergue « la participation de l’État, à près de 50%, au financement de ces opérations. Oui, il y a une pression forte. Des besoins importants. Ça nécessite la mobilisation de tous les acteurs« .

Cyrille Melchior, pour sa part, a rappelé « qu’à l’horizon 2050, nous aurons trois fois plus de personnes âgées de plus de 75 ans qu’aujourd’hui à La Réunion. D’où la nécessité d’anticiper leur logement. Nous avons demandé au gouvernement de revoir les modalités de mise en œuvre des résidences dans les DOM. Grâce au travail des sénateurs et des sénatrices qui ont travaillé avec moi-même sur ce dossier, nous avons obtenu la revalorisation de l’allocation-foyer-logement – qui n’existait pas en Outre Mer auparavant – qui est alors passé de 80€ à 320€. Les bailleurs sociaux ont compris qu’il y avait possibilité de mieux financer les résidences pour les personnes âgées. Je suis content de voir à Bras-Panon, une de ces résidences sortir de terre« .

Le Président du Département a également insisté sur la nécessité d’élargir l’offre d’hébergement à destination des personnes âgées : « Nous nous attachons à développer le parcours résidentiel des séniors : tant qu’ils sont valides et en pleine forme, on favorise le maintien à domicile. En fonction de l’avancement de l’âge, il faut des résidences adaptées. Pour les pathologies plus lourdes, on développe les EHPAD. A Bras-Panon, à Petite-Île et ailleurs, des projets de nouvelle génération d’EHPAD de plus de 120 places sont lancés« .