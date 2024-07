Une plume verte au service des réunionnais : « Mon combat pour l’environnement »

Lettre de Frédérique Welmant

C’est avec une immense gratitude et un profond sentiment d’honneur que j’ai été élue au sein du Bureau de la SREPEN ce jeudi 18 juillet. Cette reconnaissance de la part de la Société Réunionnaise pour l’Étude et

la Protection de l’Environnement (SREPEN) me touche particulièrement, et je m’engage à me montrer digne de la confiance qui m’a été accordée.

La protection de l’environnement et de la biodiversité de notre belle île est bien plus qu’un simple engagement pour moi : c’est un véritable combat. Depuis toujours, ma plume sert à sensibiliser la population réunionnaise aux enjeux environnementaux, afin que chacun prenne conscience de l’équilibre fragile et vulnérable de notre Nature. Mon désir d’agir concrètement rejoint parfaitement les valeurs de la SREPEN, une structure pionnière dans la préservation de notre biodiversité depuis plus de 50 ans.

Fondée en 1971, la SREPEN a su rassembler des passionnés de la nature qui, grâce à leur expertise et leur détermination, ont œuvré inlassablement pour la conservation des milieux naturels de La Réunion.

Aujourd’hui, cette ambition se poursuit face à des enjeux environnementaux urgents, et la SREPEN demeure un acteur incontournable, reconnue tant par les décideurs que par les entreprises et la population.

En tant que membre du Bureau, je m’engage à poursuivre les efforts de sensibilisation pour que chaque réunionnais devienne un écocitoyen responsable. La SREPEN, par ses actions de connaissance, de défense et de protection de la faune et de la flore, lutte au quotidien contre les pollutions et les dégradations, défend l’intérêt général et sensibilise à la protection de l’environnement. Cette mission est essentielle pour transmettre notre patrimoine naturel aux générations futures.

Je suis déterminée à mettre toute mon énergie et ma volonté d’agir au service de cette noble cause.

Ensemble, continuons à protéger les richesses naturelles de notre île et à faire de La Réunion un modèle inspirant de préservation de la biodiversité.

Ansanm, ti lamp ti lamp, nou Réyoné nou sava sauv nout île