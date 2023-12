Une nouvelle station de vélos partagés pour l’Étang-Salé

Ce jeudi matin, la Civis a inauguré la nouvelle station d’Altervélo à Étang-Salé-Les-Bains. Désormais, ce sont 26 stations de vélos en libre-service qui se répartissent sur Saint-Louis, Saint-Pierre et Étang-Salé.

Avec une flotte de 170 vélos répartis sur 26 stations, Altervélo se veut une alternative au tout-voiture. Réduire son empreinte carbone, désengorger les routes ou encore faire la promotion d’une activité sportive, les arguments ne manquent pas pour les représentants de la Civis et la ville de L’Étang-Salé lors de l’inauguration de la station Roche-Carangue, en plein cœur du village d’Étang-Salé-Les-Bains. “Nous sommes passés de cinq stations en 2022, à 26 aujourd’hui. Et alors que seules deux communes proposaient ce service, Saint-Pierre et Saint-Louis, désormais la ville de L’Étang-Salé rejoint cette démarche avec quatre stations sur son territoire. Le tourisme à vélo va se développer dans les prochaines années, à la fois sur la côte, mais également sur le reste de la population. La culture du vélo s’implante dans notre pays, y compris à La Réunion. Le regard sur les modes de déplacement doux a changé”, affirme Anne-Marie Papy, vice-présidente de la Civis.

Via l’application, les utilisateurs peuvent voir le nombre de vélos disponible dans chaque station. Ils peuvent ensuite débloquer le vélo et circuler sur le territoire des trois communes. Avec trois tarifications, ce service s’adresse avant tout aux touristes, même si les Réunionnais peuvent aussi y trouver une utilité. Les équipes d’Altervélo passent régulièrement dans les stations changer les batteries des vélos. De cette façon, ces bicyclettes seront en permanence disponibles pour le public.

“L’Étang-Salé est propice à la pratique du vélo”

Le maire de la ville, Mathieu Hoarau, rappelle l’importance de changer nos habitudes de transport à l’aune du changement climatique. “Cette inauguration marque notre engagement pour les modes de transport doux. Le vélo allie loisir et mode de déplacement. Il doit s’intégrer dans notre quotidien”, précise l’édile.

La piste cyclable longeant le littoral de la commune va d’ailleurs bientôt être rénovée. “Nous lançons des études afin de la réhabiliter. C’était un projet de la Région à l’origine, mais la ville l’a récupéré et nous devons l’entretenir”, rappelle Mathieu Hoarau. Ce dernier promet d’ailleurs l’installation d’un système d’éclairage “qui respecte les normes environnementales. Il se sera basé sur l’énergie photovoltaïque. Puis, nous nous attellerons à la rénovation des barrières qui ont souffert des affres du temps. Cette piste de 7 km a d’abord été imaginé pour le loisir, nous devons en faire un vrai atout pour la mobilité des Réunionnais”, conclut le maire.

Avec cette inauguration, c’est donc 13 vélos qui sont disponibles pour les utilisateurs.