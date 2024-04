Une journée écocitoyenne et musicale avec Grèn Sémé

Le groupe musical Grèn Sémé, le théâtre Luc Donat et les membres du réseau Curcuma formé par 10 communes du Sud, ont souhaité collaborer sur la mise en place d’un projet artistique et culturel, support d’un engagement environnemental, social et citoyen. Entre rencontres musicales et actions scolaires et solidaires, le mini-festival écocitoyen à visée familiale, se tiendra samedi 13 avril décembre au Kerveguen dès 15h. Allons bouzé !

Au programme de la journée Grin d’Sel au Kerveguen :

– Spectacles avec les écoles de musique de Saint-Pierre : restitution des ateliers de pratique musciale (instruments et chant) menés en amont avec les musiciens de Grèn Sémé. Chants et percussions autour du répertoire du groupe et des grands classiques du Maloya traditionnel.

– « village des associations » : ateliers ludiques, interventions autour de l’écologie pratique, du développement durable et de la transmission du patrimoine et de la culture réunionnaise. (Germin’acteur, la recyclerie du Sud (fresque du climat + atelier Réparali), le vieux domaine (à la découverte des objets et légumes du temps lontan), Perma’Kiltir Réunion (ateliers pratiques), Vibration roots (échanges et solidarité autour du développement culturel, artisanal et écologique).