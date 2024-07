Une fan mouillée l’enlace sur scène, un chanteur brésilien meurt électrocuté

Les circonstances exactes de l’incident restent floues. Selon les autorités locales, une enquête a été ouverte pour déterminer les détails de cette tragédie. La famille de Sasaki, encore sous le choc, a choisi de ne pas faire de déclarations supplémentaires en attendant les conclusions officielles.

Le drame a suscité une vague d’émotion parmi les proches et les fans du chanteur. Sa tante, Rita Matos, a indiqué que la famille recueillait des informations pour comprendre ce qui s’était réellement passé. Un communiqué sera publié pour clarifier les événements.

Ayres Sasaki était non seulement un talentueux musicien mais également un architecte et urbaniste reconnu. Il venait de se marier avec Mariana il y a quelques mois seulement. Des hommages ont afflué de ses amis et collègues, saluant son charisme et son talent exceptionnel. Adriano Freitas, ami proche et musicien, a décrit Sasaki comme « le meilleur chanteur et guitariste de Belem », tandis que le comédien Natto Almeida a loué sa gentillesse et sa politesse, traits qui marqueront durablement sa mémoire.