Une délégation de femmes sud-africaines accueillie sur le Territoire de l’Ouest

Le Territoire de l’Ouest a eu le plaisir d’accueillir une délégation sud-africaine composée de six femmes exceptionnelles qui ont joué un rôle crucial dans l’histoire de l’Afrique du Sud: première femme à être devenue Première ministre de la province du Gauteng (jusqu’à 2014) et Secrétaire générale adjointe de l’African National Congress (ANC), Nomvula MOKONYANE- ancienne vice-Ministre de la sécurité de l’État, Ellen MOLEKANE – Conseillère de l’ANC, Zonela NANDIPHA- Présidente Directrice Générale du groupe DLO Energy, Linda MABHENA-OLAGUNJU- Directrice générale du Women’s empowerment network of South Africa, Molebogeng Kate MASWABI- Fondatrice de Global Indian Organization et de la South African woman’s , Rita ABRAHAM

Ces Zalors sont des sources d’inspiration et incarnent différentes générations qui ont toutes contribué à construire et à faire vivre toute une nation.

En ce temps où la Journée Internationale des Droits des Femmes fait écho, le Président du Territoire de l’Ouest, Emmanuel Séraphin, sensible à ces « luttes menées contre l’apartheid, contres toutes formes d’oppressions, contres toutes stéréotypes sexistes ou encore contre toute forme d’inégalité » affirme que « ces femmes sont des exemples d’humilité et de résilience ». Aujourd’hui, elles sont entrepreneuses et engagées dans des projets cruciaux tels que le changement et sécurité climatique, la transition écologique, le développement des compétences des femmes et dans la préservation de l’unité et de la paix. Des actions menées dans des domaines qui nous permettent de créer des passerelles, de tisser des liens entre nos deux nations et de collaborer sur des domaines communs à travers des projets de coopération.

Aussi, cette délégation sud-africaine a eu l’opportunité de découvrir nos innovations, notre histoire et notre patrimoine, nos ambitions économiques et écologiques sur notre territoire.

Une rencontre à Saint-Paul, au cimetière des esclaves et des oubliés, qui a été mémorable avec la présentation historique du lieu, avec le Maloya d’Emma Nona et le recueillement sur la tombe Delphine Hélod dans le cimetière marin. Un temps symbolique qui commémore une histoire commune pour la justice et la liberté. Un patrimoine riche que le Territoire de l’Ouest s’engage à protéger, à valoriser et à transmettre à nos générations futures.



Autre temps fort de cette visite, la présentation de nos équipes : Territoire de l’Ouest, Énergie Réunion et Efficacity, la Région Réunion chez Solar Réunion qui marque l’engagement de l’intercommunalité en faveur de la transition écologique et la préservation de notre environnement. L’occasion pour la société de présenter ce qui a été réalisé sur notre territoire comme l’Ombrière et les bornes en autoconsommation.

Des parcours remarquables et des histoires communes entre nos deux nations qui aspirent à vouloir renforcer des liens et à s’engager sur des causes communes pour faire face à des enjeux sociétaux majeurs de demain.