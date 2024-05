Une brigade de proximité au cœur de Bras-Fusil

Le quartier de Bras-Fusil, récemment secoué par des problèmes de violences urbaines, dispose désormais d’une brigade de gendarmerie de proximité. Installée au cœur des habitations, cette nouvelle brigade a été inaugurée par la Ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux en présence des élus de Saint-Benoit, de la vice-présidente du Département Sophie Arzal, ainsi que des Conseillers départementaux Bruno Robert et Augustin Cazal. Après la présentation de l’opération « Places nettes » et des autres actions de lutte contre la délinquance, Marie Guévenoux n’a pas manqué de signaler dans son discours que « faisant partie des 239 brigades prévues par le Ministère de l’Intérieur, la nouvelle brigade composée de 6 gendarmes, va opérer au contact des habitants, au plus près des jeunes et des familles. On a abordé les problèmes des jeunes isolés et les solutions pour les accompagner, avec le Président du Département. En matière de sécurité, il y a une réponse répressive comme Place nette. Mais nous avons aussi des opérations à volets préventifs qui prend différents aspects, à l’image du Pacte Local de Solidarité qui a été signé avec le Président Cyrille Melchior. Il se concrétise sur le terrain avec cette brigade fixe, inaugurée cet après-midi« .