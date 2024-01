Une bonne année garantie !

« Paroles, paroles, paroles…et encore des paroles que tu sèmes au vent… »

La chanson s’adapte comme un gant aux vœux du Président de la République adressés récemment aux Français.

De son discours, toujours sur le même ton convenu, ennuyeux comme pas possible, j’ai au moins retenu la « brillantissime » idée de « réarmement démographique » qui va révolutionner la vie des Français. J’ai failli tomber de ma chaise en entendant l’expression, pour le moins, saugrenue et pour le plus, militaire. Après son « nous sommes en guerre ! » maintes fois ressassé pendant la crise covid, le voilà reparti pour une nouvelle campagne, cette fois-ci, contre la baisse de la natalité. Nous n’avons plus de Président, mais un chef de guerre.

La France serait donc au plus mal car «en mal de bébés». Moins de 700 000 naissances en 2023, c’est la catastrophe ! Alors que pourrait-on inventer pour « booster » la reproductivité des Françaises et des Français et leur donner envie de faire plus d’enfants ? Faut-il prolonger le congé parental ? Augmenter la prime de naissance, le montant des allocations familiales ? Distribuer gratuitement des hormones de fertilité aux volontaires pour participer à un « baby-boom » ?

S’est-on seulement demandé si la priorité des Françaises et des Français aujourd’hui est de faire plus d’enfants ? S’est-on demandé si leurs conditions de travail, leurs salaires, leurs logements leur permettent de fonder un foyer, d’imaginer une vie meilleure et un avenir paisible pour leurs progénitures ?

Nous sommes là face à un grand paradoxe : d’un côté, on craint une chute de la démographie et de l’autre, on s’emploie à lutter contre l’immigration. Cherchez l’erreur !

Dans une France copieusement endettée, confrontée à de nombreux défis, qui plus est dans un contexte mondial marqué par des crises profondes, des guerres interminables auxquelles s’ajoutent les problèmes liés au dérèglement climatique, est-il vraiment sérieux de dire aux gens qu’ils vont devoir faire plus d’enfants ?

A part cela, rien sur le coût de la vie, le pouvoir d’achat, les bas salaires, les services publics en décrépitude, les jeunes qui pointent aux restos du cœur…Rien sur la politique étrangère, la situation internationale, sur une vision pour la paix dans le monde !

Mais, avec rien on peut avoir une bonne année garantie, il suffit de boire quelques paroles présidentielles !