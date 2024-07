Une ancienne employée de la CIA aurait espionné les Etats-Unis en échange de sacs de luxe

Sue Mi Terry, ancienne analyste de la CIA, est accusée d'avoir travaillé secrètement pour le gouvernement sud-coréen en échange de sacs de luxe et de repas dans des restaurants étoilés Michelin. Elle aurait divulgué des informations confidentielles du gouvernement américain aux services de renseignement sud-coréens entre 2013 et 2023.

Selon un acte d’accusation de 31 pages déposé devant un tribunal fédéral à New York, Sue Mi Terry aurait communiqué des renseignements stratégiques aux agents sud-coréens et facilité leur accès aux représentants du gouvernement américain. En retour, elle aurait reçu des sacs à main de marques prestigieuses comme Bottega Veneta et Louis Vuitton, ainsi que des vêtements de luxe tels qu’un manteau Dolce & Gabbana. Elle est également accusée d’avoir été invitée dans de nombreux restaurants étoilés Michelin et d’avoir perçu 37.000 dollars de paiements secrets via un think tank où elle travaillait.

Son avocat, Lee Wolosky, a déclaré que les allégations étaient infondées et déformaient le travail de Terry, qualifiée d’universitaire et d’analyste indépendante.

Terry, citoyenne américaine naturalisée, est née à Séoul et a grandi en Virginie et à Hawaï. Elle a servi comme analyste principale de la CIA de 2001 à 2008, et comme directrice des affaires coréennes, japonaises et océaniques à la Maison Blanche de 2008 à 2009 sous les présidences de George W. Bush et de Barack Obama.