Un Tram Ouest entre La Possession et L’Eperon en étude

« Une étude a été menée l’année dernière sur l’éventualité de mettre en place un tram Ouest reliant La Possession à L’Eperon« , annonce Irchad Omarjee, vice-président du Territoire de l’Ouest et président de la SEMTO. Une déclaration faite durant la présentation des conclusions des états généraux de la mobilité pendant lesquels les Réunionnais de toute l’île ont été interrogés sur leurs habitudes de déplacement, mais aussi sur leur aspiration pour l’avenir.

Un appel à la mise en place de transports en commun comme les trams ou téléphériques est lancé par la population. L’intercommunalité de l’Ouest entend bien répondre aux citoyens de la micro-région, mais indique que le trajet est encore long avant d’arriver à destination.

Encore des bus avant un tram

« Nous allons mettre en place un système de bus à haut niveau de service et sur le long terme, ça va être éventuellement un tram Ouest« , précise Irchad Omarjee, président de la SEMTO. En effet, le Territoire de l’Ouest travaille depuis des années et pour encore quelques temps sur la réhabilitation des axes afin d’obtenir des voies sécurisées de bus entre La Possession et Saint-Paul. Ces tronçons préfigureront du parcours d’un futur tramway dont la faisabilité va être étudiée plus sérieusement cette année.

Un tram de l’Ouest est lui aussi un serpent de mer. Une étude avait déjà été menée en 2014. Une autre en 2020. Mais entre-temps, l’urbanisation a avancé et les services du Territoire de l’Ouest doivent à nouveau faire un état des lieux pour évaluer la possibilité de mettre en place un réseau de transport guidé dans le secteur.

Où pourrait passer le Tram Ouest ?

Quant au choix de relier La Possession et L’Eperon en tram, Irchad Omarjee explique : « L’étude préconise un tracé entre La Possession et L’Eperon parce qu’il y a un coma circulatoire à ces deux endroits le matin à St-Paul et le soir à Cambaie. »

Le tracé entre La Possession et L’Eperon est pour l’instant vu comme le plus viable. Le projet d’axe mixte continue de s’étendre sur Saint-Paul. Les voies sécurisées pour les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) vont être prolongés jusqu’à L’Etang-Saint-Paul en passant par la Chaussée Royale. Le Territoire de l’Ouest s’appuiera sur les données de fréquentation sur ce réseau pour peaufiner le projet de tram dans les prochaines années.

Hormis les points de départ et d’arrivée, le tracé du futur Tram Ouest n’est pas encore connu. Longera-t-il toute la côte saint-pauloise avant de remonter sur L’Eperon ? Jusqu’où avancera-t-il dans le centre-ville ? Le projet fera face à plusieurs difficultés importantes. Le foncier est très limité et des secteurs seront difficiles d’accès comme le Cap Lahoussaye.

La réflexion en cours au Territoire de l’Ouest porte aussi sur une extension du transport guidé jusqu’à Saint-Leu à terme.

Un téléphérique à Saint-Paul ?

Un autre projet a été évoqué lors des états généraux de la mobilité, celui d’un téléphérique. Une étude a été menée en 2019 et va être approfondie cette année. Elle portait sur la possibilité d’un transport par câble entre la gare routière de Saint-Paul, Plateau Caillou et Fleurimont. Il s’agit du tracé jugé le plus viable financièrement et en termes de fréquentation. Un projet dont Zinfos974 vous parlait déjà l’année dernière.

Les discussions sont en cours et même si ce projet est moins avancé que celui du tram Ouest, le téléphérique pourrait voir le jour bien plus tôt.

Le Territoire de l’Ouest devrait dès le mois prochain inscrire à l’ordre du jour le financement des études qui permettront de concrétiser les projets de développement de réseaux modernes de déplacements dans la micro-région.