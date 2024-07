Un touriste tué par un éléphant lors d’un safari en Afrique du Sud

L’incident s’est produit dimanche matin, lorsque la victime, accompagnée de sa fiancée et de deux autres femmes, toutes originaires de Johannesburg, conduisait à travers la réserve de Pilanesberg. Ce parc est très prisé par les touristes en raison de ses 50.000 hectares de vie sauvage, et sa proximité avec la capitale économique de l’Afrique du Sud, à seulement 200 km.

Selon Sabata Mokgwabone, porte-parole de la police, l’homme a arrêté son véhicule après avoir aperçu un troupeau d’éléphants comprenant trois adultes et trois éléphanteaux. Ignorant les avertissements sur les dangers potentiels, il est sorti de la voiture et s’est approché des pachydermes pour prendre des photos. C’est alors que les éléphants, sentant une menace pour leurs petits, l’ont attaqué et tué.

Pieter Nel, responsable de la conservation à l’Office des parcs et du tourisme de la province du Nord-Ouest, a expliqué que la matriarche du troupeau était devenue agitée en voyant l’homme s’approcher. Il est courant pour les éléphants de réagir agressivement pour protéger leurs jeunes. Pieter Nel a également souligné que de nombreux touristes ne sont pas conscients des dangers et sous-estiment la dangerosité de ces animaux majestueux.

Les autorités du parc et la police ont ouvert une enquête sur l’incident pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et pour renforcer les mesures de sécurité. Elles ont exprimé leur tristesse et leur inquiétude et ont réitéré l’importance de suivre les règles de sécurité lors des visites dans les parcs naturels.